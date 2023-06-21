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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'e Eda Ece bu akşam evleniyor! İlk paylaşım geldi

Yasak Elma'nın Yıldız'e Eda Ece bu akşam evleniyor! İlk paylaşım geldi

21.06.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bu akşam nikah masasına oturacak olan Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım geldi. Dün doğum gününü kutlayan ünlü isim beyaz sade bir elbise giyip 'Büyük gün' notuyla paylaşım yaptı.

Yasak Elma'nın Yıldız'e Eda Ece bu akşam evleniyor! İlk paylaşım geldi

Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin heyecanla beklenen düğün günü geldi çattı.

Ünlü oyuncu, 2019 yılından bu yana birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le bu akşam nikah masasına oturacak. Lüks bir otelde gerçekleşecek olan düğün öncesinde Eda Ece'den ilk paylaşım geldi.

Beyaz sade bir elbise giyen Eda Ece 'Büyük gün' notuyla paylaştığı story ile takipçilerini heyecanlandırdı.

EDA ECE

NİKAH DAVETİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

4 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bu akşam dünyavine girecek olan Ece'nin nikah davetiyesi günler önce ortaya çıkmış ve davetiyedeki o detay gündem olmuştu.

davetiye

Davetiyede güzel oyuncunun Ece olarak bilinen soyadının “Uzunalioğlu” olduğu ortaya çıkmış ve bu detay sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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