Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den ''Hangi isimlerle oynamazsın?'' sorusuna olay yanıt! 'Sen önce insan ol!'

Pis Yedili dizisiyle hayatımıza giren ve Yasak Elma ile sarsılmaz bir ün yakalayan ünlü oyuncu Eda Ece, İbrahim Selim'in ''Ben bu insanla hayatta oynamam' deyip reddettiğin bir iş oldu mu?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

''SEN ÖNCE İNSAN OL''

İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan güzel oyuncu Eda Ece, sektörde oynamak istemediği isimler sorulduğunda verdiği cevap ile olay oldu. Ece'nin yanıtı şu şekildeydi:

''İnsanlık seviyesi diye bir şey vardır. Ben 'Oyuncu oyuncudur, her şeyi yapar. Bütün set ekibi onun kahrını çekmelidir. Hatta yönetmeni bile dövse oyuncudur' durumundan nefret ediyorum. Sen önce insan ol, sonra ne oluyorsan ol. Öyle insanların tolere edilmesini asla kabul etmiyorum.

''ÖYLE ŞEYLER ASLA YAPMAM''

Bu yalnızca oyuncular için geçerli değil. Yönetmenler hakkında da duyuyoruz bu tür şeyler. Böyle şeyler duyunca 'Şu isimleri aklımda tutayım da, yarın öbür gün gelirse oynamayayım' diyorum. Onun dışında, yok onun kariyeri iyi değil de, o yeterince ünlü değil de, öyle şeyler asla yapmam.

''NİLPERİ ŞAHİNKAYA İLE DALGA GEÇİYORDUM''

Eda Ece, İbrahim Selim'in sorduğu ''Bu da her işin içinde ya!' dediğin biri var mı?'' sorusuna ise ''Nilperi Şahinkaya'' yanıtını verdi. Ece, ''Bizim Nilperi'miz vardı. Nilperi'ye bayılırım. Yasak Elma'da keşke hala devam etse. Onunla dalga geçiyordum bu konuda. Sete geldiğinde ona 'Senin Yasak Elma'daki görevin bitmedi mi? Bak, Çukur başlıyor' diyordum. Diziden ayrıldığında da 'Neyse, diğer 6 dizin devam ediyor' demiştim'' diyerek arkadaşıyla şakalaştığını anlattı.



