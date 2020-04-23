Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, setlerin durması nedeniyle bir süredir ekrana gelemiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyen Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, hayranlarına güzel haber verdi.

Yasak Elma setinde çekilen eski bir fotoğrafı paylaşan Eda Ece, izleyiciyle yeniden buluşacaklarının müjdesini verdi. Eda Ece paylaşımında, "Yıldız'ı oynamayı özledim, evde rengimiz solda. Yasak Elma izlemeye 3. sezon 1. bölümden başlarım bugün. Ya da dur ya en baştan alayım! 75 bölüm çektik dile kolay. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinizi öptüm" mesajıyla verdi.

Eda Ece ayrıca Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran rol arkadaşı Şevval Sam'la çekildiği kareyi paylaştı.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un yer aldığı Yasak Elma'nın ekrana Eylül ayında yeni sezonuyla dönmesi bekleniyor.



