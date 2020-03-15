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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den koronavirüs isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece koronavirüsü sonrası alınan önlemler devam ederken setlerin devam etmesine dair bir paylaşım yaptı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla dikkat çeken Ece son olarak koronavirüsüne dair bir paylaşım yaptı.

Türkiye'de koronavirüsü vakaları artarken okulların tatil edilmesinin ardından pek çok etkinlik de ertelendi. Ancak pek çok oyuncu yer aldıkları dizilerin çekimleri sebebiyle setlere gidiyor.

Oyuncular kendi imkanlarıyla önlem alsa da bu durumdan rahatsız. Sevilen Yasak Elma dizisi de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.

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Ünlü oyuncuya destek mesajı yağdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yakında kovid-19 adlı dizide oynarsın
setteki ağalardan en az 5 metre uzak dur
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