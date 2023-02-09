Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece deprem için seferber oldu! "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yardım çalışmaları başladı. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece de bu çalışmalara destek olan isimler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı destek paylaşımlarının ardından duygulandıran bir açıklama yaptı.

“TÜRK HALKI SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK”

Eda Ece paylaşımında “Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum. Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hakediyorsunuz.

“ÖLENE KADAR BURDAYIM”

Kuruluş Savaşları böyle anlatıldı bize. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar burdayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem.” dedi.

“BU KADAR TAKİPÇİ NİYE VAR”

Ece ayrıca paylaşımının altına şu cümleleri ekledi:

Bu çağda sosyal medya çok önemli bu kadar takipçi bakılma niye var boşverin benim fotoğraflarımı günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum çok da işe yarıyor bir sürü şey sağladık Günlerdir kimse uyumuyor ihbarlar çok önemli kurtarma işi ilk ihbarla başlar dediler uzmanlar diye telefondaki ihbarları paylaşacağım diye elimden geleni yapıyorum VE HERKES YAPIYOR GÖRÜYORUM HERKES KOŞTURUYOR HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM.





