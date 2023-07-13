Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Fox Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece, geçtiğimiz ay 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Görkemli düğün uzun süre konuşuldu.

Ünlülerin akın ettiği düğünde Eda Ece'nin gelinlik tercihleri de çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu şimdi de evlilik teklifi itirafıyla gündem oldu. Popüler bir yaşam dergisine konuşan Ece, nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı.

Eda Ece basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer'in evlilik teklifini dişlerini fırçalayıp yatmaya gidecekken geldiğini söyledi. Ünlü ismin bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Ne kadar doğal' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da "böyle bir teklif gelse evlenmezdim' yorumunu yaptılar.

Ünlü oyuncu gelinliği ilk giydiği andaki hislerini de anlattı. Ece "Gelinliğimi giyip Buğra’yı gördüğüm an güzel bir histi. Onu görünce yüzüm güldü. Beğendiğini hissettim. Sonra ‘Çok güzel olmuşsun’ deyince çok duygulandım" ifadelerini kullandı.



