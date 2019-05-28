Yasak Elma sezon finalinde Ender öldü mü? Yasak Elma yeni sezonda Halit ve Yıldız sürprizi! İşte 3. sezondan ilk sahne!

Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade'nin başrollerde oynadığı Yasak Elma sezon finali ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Halit'in Yıldız'ı evden kovdu. Bir anda her şeyini kaybeden Yıldız, Ender'den hesap sormak için karşısına çıktı. Ender ve Yıldız arasında kavga yaşandı. Yıldız, Ender'i ölümle tehdit etti. Diğer yandan ise Ender'e savaş açan Şahika, yaptığı planla Halit'le yakınlaşmaya başladı. Ender ise Şahika arasında da tartışma yaşandı. Final sahnesinde ise Ender, yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ender, boğazın soğuk sularına düştü. Ender'e ne olduğu ve kimin saldırdığı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

Yasak Elma'nın son sahnesinde ise yeni sezon sürprizi yaşandı. Yasak Elma yeni sezondan ilk sahne yayınlandı. Halit her şeyini kaybetmiş ve saçı sakalı birbirine karışmış bir halde durakta beklerken, lüks bir araçla Yıldız geliyor. Yıldız, Halit'e 'Gideceğin yere kadar bırakayım' diyor. Yıldız'ı gören Halit şaşırıyor. Halit'in nasıl fakirleştiği, Yıldız'ın ise tüm servete nasıl kavuştuğu da merak konusu oldu.