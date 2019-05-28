Mynet Trend

Yasak Elma sezon finalinde Ender öldü mü? Yasak Elma yeni sezonda Halit ve Yıldız sürprizi! İşte 3. sezondan ilk sahne!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.05.2019 02:10 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 47. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma sezon finalinde, Şahika ve Yıldız'ın Ender'i ölümle tehdit etti. Ender yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Peki Yasak Elma'da Ender öldü mü? Ender'e kim saldırdı? Diğer yandan ise Yasak Elma yeni sezondan ilk görüntüler yayınlandı. Halit'in her şeyini kaybetmiş bir halde sokakta dururken, zengin olan Yıldız arabayla yanına geldi. Peki Halit'e ne oldu? Yıldız nasıl zengin oldu? İşte Yasak Elma sezon finalinde yaşananlar.

Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade'nin başrollerde oynadığı Yasak Elma sezon finali ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Halit'in Yıldız'ı evden kovdu. Bir anda her şeyini kaybeden Yıldız, Ender'den hesap sormak için karşısına çıktı. Ender ve Yıldız arasında kavga yaşandı. Yıldız, Ender'i ölümle tehdit etti. Diğer yandan ise Ender'e savaş açan Şahika, yaptığı planla Halit'le yakınlaşmaya başladı. Ender ise Şahika arasında da tartışma yaşandı. Final sahnesinde ise Ender, yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ender, boğazın soğuk sularına düştü. Ender'e ne olduğu ve kimin saldırdığı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

Yasak Elma'nın son sahnesinde ise yeni sezon sürprizi yaşandı. Yasak Elma yeni sezondan ilk sahne yayınlandı. Halit her şeyini kaybetmiş ve saçı sakalı birbirine karışmış bir halde durakta beklerken, lüks bir araçla Yıldız geliyor. Yıldız, Halit'e 'Gideceğin yere kadar bırakayım' diyor. Yıldız'ı gören Halit şaşırıyor. Halit'in nasıl fakirleştiği, Yıldız'ın ise tüm servete nasıl kavuştuğu da merak konusu oldu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika’nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.

Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız’ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit’i tamamen kendi yörüngesine almıştır.
Ender, Şahika’nın gerçek yüzünü Halit’e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
O film John Wick'i tahtıntan etti!O film John Wick'i tahtıntan etti!
Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma yasak elma sezon finali yasak elma 47. son bölüm izle yasak elma yeni sezon ilk fragman yasak elma ender öldü mü

En Çok Okunan Trend Haberler

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Dzeko'dan F.Bahçe açıklaması!

Dzeko'dan F.Bahçe açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birinci sıraya bakın hangi film oturdu!

O film John Wick'i tahtıntan etti!

Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi fragmanı yayınlandı!

Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!

Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı!

Terminatör hayranlarına müjde! İşte vizyon tarihi

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Diriliş Ertuğrul setine sürpriz ziyaret!

Düzce'de "Aykut Enişte" filmine özel gösterim

"Aykut Enişte" filmine özel gösterim

'Türkiye dizilerle bir devrim yaptı'

'Türkiye dizilerle bir devrim yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.