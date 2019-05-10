Yasak Elma'ya Şahika karakteriyle Nesrin Cavadzade damga vuracak! Yasak Elma 45. yeni bölüm fragmanı izle!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi 45. yeni bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak.
Yasak Elma yeni bölümde, Şahika, Yiğit ile konuşuyor ve Ender'in annesi olduğunu düşündüğünü söylüyor. Şahika, Yiğit'e bir teklif sunarak ona sadık olması durumunda Ender'in olan her şeye sahip olacaklarını söylüyor.
Yasak Elma'ya son bölümde ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade de katıldı. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'daki Şahika rolüyle Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin hayatını değiştirecek. Final sahnesinde Kaya'nın evine gelen Ender, kapıyı açan Şahika'yı görünce dondu kaldı. Eski sevgilisi Kaya ise üzerinde bornozla gelince Ender büyük şok yaşadı.
Yasak Elma’’ dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıktı. Daha önce FOX’un sevilen dizisi “Bizim Hikaye”de “Tülay” karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, “Yasak Elma” dizisinde kendisini Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin karşısında bulacak.
Halit'in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılır ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapar. Zeynep ve Alihan, Elif yüzünden gerginlik yaşarken, Ender, Halit’i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyordur. Yiğit ise intikam planını harekete geçirmek için çalışmalara başlar.
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