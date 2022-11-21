Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı? Yasak Elma 155. bölüm ne zaman?

Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Yasak Elma'nın 155. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü geçen hafta Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı yüzünden yayınlanmamıştı. Bu hafta ise 155. bölümün ekrana gelip gelmeyeceği yeniden gündeme geldi. Yasak Elma 155. yeni bölüme dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

YASAK ELMA BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Bu hafta ise Fox Tv yayın akışına baktığımızda Yasak Elma'nın yeni bölümünün olduğunu görüyoruz. Yasak Elma 155. bölüm bu akşam ekrana gelecek.

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, her pazartesi saat 20.00'de Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkıyor.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

