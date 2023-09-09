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Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasak Krallık nerede çekildi? Star TV yayın akışı

09.09.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Krallık (Forbidden Kingdom) filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Jet Li ve Jackie Chan'in başrolde olduğu aksiyon ve macera tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasak Krallık nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Yasak Krallık filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Yasak Krallık, orijinal adıyla Forbidden Kingdom filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Rob Minkoff yapıyor. İşteRob Minkoff'in yönettiği Yasak Krallık filmi ile ilgili merak edilenler...

YASAK KRALLIK (FORBIDDEN KINGDOM) KONUSU NEDİR?

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır. Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur. Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.

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YASAK KRALLIK (FORBIDDEN KINGDOM) OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan - Yaşlı Sekmen ve Lu Yan
Jet Li - Monkey King
Michael Angarano - Jason
Liu Yifei - Altın Ok
Collin Chou - Jade Warlord
Bingbing Li - Ni Chang

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
01:45 Kiralık Aşk
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

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