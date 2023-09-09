Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasak Krallık nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Yasak Krallık filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Yasak Krallık, orijinal adıyla Forbidden Kingdom filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Rob Minkoff yapıyor. İşteRob Minkoff'in yönettiği Yasak Krallık filmi ile ilgili merak edilenler...

YASAK KRALLIK (FORBIDDEN KINGDOM) KONUSU NEDİR?

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır. Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur. Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.

YASAK KRALLIK (FORBIDDEN KINGDOM) OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan - Yaşlı Sekmen ve Lu Yan

Jet Li - Monkey King

Michael Angarano - Jason

Liu Yifei - Altın Ok

Collin Chou - Jade Warlord

Bingbing Li - Ni Chang

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

01:45 Kiralık Aşk

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır





