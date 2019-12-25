Yaşam azminin karşısında pankreas kanseri bile duramadı

Samsun’da, İbrahim Onat isimli bir yaşlı adam noroendokrin (pankreas organının iç salgı bezinden köken alan tümör) tanısıyla hastaneye tedavi için başvururken yapılan incelemelerde hastanın hormonoterapiye uygun olduğu görüldü. Ancak hasta, diğer hastaların aksine literatürde az rastlanır bir örnek göstererek bu tedaviye yanıt vermedi ve durumu daha da kötüye gitti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, hastaya oral olarak kullanılan klasik bir kemoterapi ajanı kullanılmasını kararlaştırdı. Hasta yapılan son tedaviye yanıt vererek sağlığına kavuştu. İbrahim Onat, tedavi öncesinde ağrılarından dolayı göbeğine bile dokunamaz haldeyken, yapılan tedavi sonrasında hızla sağlığına kavuşarak torunlarını kucağında zıplatmaya başladı.

Hasta İbrahim Onat’ın tedavisi hakkında bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Hastamız bize 2017 tarihinde başvurduğunda pankreas tümörü tanısı almıştı. Bu, pankreas organımızın iç salgı bezinden köken alan nispeten iyi seyirli bir tümördür. Pankreasın enzim üreten dış salgı sisteminden köken alan kanser türü ise çok sert ve ölümcül seyreder. Tümörün iç salgı bezinden geldiğini öğrendiğimizde kısmen rahatlamıştık. Tedavi için ‘hormonoterapiye’ uygun olduğunu görmüştük. Ancak hormonoterapiye başlayınca İbrahim Bey’in hastalığı süratle ilerlemeye başladı. Karaciğerde yaygın metastazlar (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışına doğrudan ya da kan-lenf damarları yoluyla başka bölgelere sıçraması) da oluştu. Aynı zamanda kemik metastazları da yapmıştı. Bu nedenle kendisine kemoterapi uygulama kararı verdik. Hastamız da o zaman damardan çok sert kemoterapileri istemedi. Biz de bunun üzerine hastaya ağızdan uygulanan klasik bir kemoterapi ajanı kullanmayı seçtik. Bu tedavinin ardından hastamız süratle iyileşmeye başladı. Hastamızın hem gücü yerine geldi hem de karaciğer ve kemiklerindeki metastazik lezyonları hızlı bir şekilde geriledi” dedi.