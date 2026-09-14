X'te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te video izleyen masaüstü kullanıcılarını şaşırtan yeni bir problem ortaya çıktı. Özellikle videolar tam ekran moduna geçirildiğinde görüntünün ortasında küçük bir siyah kare ve çevresinde beyaz bir çerçeve görülebiliyor.

Soruna ilişkin kullanıcı bildirimleri 11 Eylül'den itibaren Reddit gibi platformlarda görülmeye başladı. Birden fazla kullanıcı, söz konusu karenin yalnızca X'teki videolar tam ekrana geçirildiğinde ortaya çıktığını bildirdi. Bazı kullanıcılar farklı tarayıcılara geçmelerine veya gizli pencere kullanmalarına rağmen aynı görüntünün devam ettiğini belirtti.

KULLANICILAR ÖNCE MONİTÖRLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Görüntünün ekranın tam merkezinde yer alması, bazı kullanıcıların ilk olarak monitörlerindeki nişangâh özelliğinden veya ekran kartlarından şüphelenmesine neden oldu.

Ancak benzer şikâyetlerin farklı bilgisayar ve tarayıcılardan gelmesi dikkat çekti. Firefox kullanan bir kullanıcı da sorunu yaşadığını bildirirken, Brave'in topluluk forumunda Chromium tabanlı Brave tarayıcısından aynı sorunu gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı.

Başka bir kullanıcı ise karenin normal video görünümünde ve resim içinde resim modunda görünmediğini, yalnızca X'in tam ekran video oynatıcısında ortaya çıktığını söyledi.

PEKİ X'TEKİ EKRANIN ORTASINDAKİ KARE NEDİR?

Şimdilik X tarafından söz konusu karenin neden ortaya çıktığını açıklayan resmi bir teknik açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte mevcut kullanıcı bildirimleri, sorunun videonun kendisinden veya bilgisayar ekranından ziyade X'in web arayüzündeki video oynatıcıyla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Ancak X tarafından sorunun nedeni hakkında henüz kamuya açık resmi bir teknik açıklama yapılmış değil.

Nitekim kullanıcılar tarafından bulunan bazı geçici çözümler, X sayfasındaki belirli boş arayüz öğelerinin içerik filtreleri kullanılarak gizlenmesi üzerine kurulu. Bu durum karenin yanlışlıkla görünür hâle gelen bir web arayüzü öğesi olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bunun X tarafından doğrulanmış bir açıklama olmadığının altını çizmek gerekiyor.

X'TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

X'in yardım sayfalarında şu anda bu kare sorununa özel yayımlanmış bir açıklama yer almıyor. Platform, web üzerinden video izlerken yaşanan genel sorunlarda güncel bir tarayıcı kullanılmasını, tarayıcının yeniden başlatılmasını veya farklı bir tarayıcı denenmesini tavsiye ediyor.

Dolayısıyla X'te tam ekran videonun ortasında aynı küçük kareyi gören kullanıcıların karşılaştığı durum, mevcut bulgulara göre tek bir bilgisayara özgü görünmüyor. X'in sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı veya web arayüzünde bir düzeltme yayımlayıp yayımlamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.