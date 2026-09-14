Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

X'te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne?

X'te (Twitter) video izleyen bazı kullanıcılar son günlerde sıra dışı bir sorunla karşılaşıyor. Videoyu tam ekrana alan kullanıcıların ekranının tam ortasında siyah renkli, beyaz çerçeveli küçük bir kare beliriyor. İlk bakışta monitör veya ekran kartı arızasını düşündüren görüntünün, gelen kullanıcı bildirimlerine göre X'in video oynatıcısıyla bağlantılı bir sorun olduğu değerlendiriliyor.

X'te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne?
Enes Çırtlık

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te video izleyen masaüstü kullanıcılarını şaşırtan yeni bir problem ortaya çıktı. Özellikle videolar tam ekran moduna geçirildiğinde görüntünün ortasında küçük bir siyah kare ve çevresinde beyaz bir çerçeve görülebiliyor.

X te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne? 1

Soruna ilişkin kullanıcı bildirimleri 11 Eylül'den itibaren Reddit gibi platformlarda görülmeye başladı. Birden fazla kullanıcı, söz konusu karenin yalnızca X'teki videolar tam ekrana geçirildiğinde ortaya çıktığını bildirdi. Bazı kullanıcılar farklı tarayıcılara geçmelerine veya gizli pencere kullanmalarına rağmen aynı görüntünün devam ettiğini belirtti.

KULLANICILAR ÖNCE MONİTÖRLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Görüntünün ekranın tam merkezinde yer alması, bazı kullanıcıların ilk olarak monitörlerindeki nişangâh özelliğinden veya ekran kartlarından şüphelenmesine neden oldu.

Ancak benzer şikâyetlerin farklı bilgisayar ve tarayıcılardan gelmesi dikkat çekti. Firefox kullanan bir kullanıcı da sorunu yaşadığını bildirirken, Brave'in topluluk forumunda Chromium tabanlı Brave tarayıcısından aynı sorunu gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı.

Başka bir kullanıcı ise karenin normal video görünümünde ve resim içinde resim modunda görünmediğini, yalnızca X'in tam ekran video oynatıcısında ortaya çıktığını söyledi.

X te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne? 2

PEKİ X'TEKİ EKRANIN ORTASINDAKİ KARE NEDİR?

Şimdilik X tarafından söz konusu karenin neden ortaya çıktığını açıklayan resmi bir teknik açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte mevcut kullanıcı bildirimleri, sorunun videonun kendisinden veya bilgisayar ekranından ziyade X'in web arayüzündeki video oynatıcıyla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Ancak X tarafından sorunun nedeni hakkında henüz kamuya açık resmi bir teknik açıklama yapılmış değil.

Nitekim kullanıcılar tarafından bulunan bazı geçici çözümler, X sayfasındaki belirli boş arayüz öğelerinin içerik filtreleri kullanılarak gizlenmesi üzerine kurulu. Bu durum karenin yanlışlıkla görünür hâle gelen bir web arayüzü öğesi olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bunun X tarafından doğrulanmış bir açıklama olmadığının altını çizmek gerekiyor.

X te video açanların karşısına çıkıyor! Ekranın ortasındaki gizemli kare aslında ne? 3

X'TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

X'in yardım sayfalarında şu anda bu kare sorununa özel yayımlanmış bir açıklama yer almıyor. Platform, web üzerinden video izlerken yaşanan genel sorunlarda güncel bir tarayıcı kullanılmasını, tarayıcının yeniden başlatılmasını veya farklı bir tarayıcı denenmesini tavsiye ediyor.

Dolayısıyla X'te tam ekran videonun ortasında aynı küçük kareyi gören kullanıcıların karşılaştığı durum, mevcut bulgulara göre tek bir bilgisayara özgü görünmüyor. X'in sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı veya web arayüzünde bir düzeltme yayımlayıp yayımlamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul zili çaldı: Yeni eğitim yılında çocukları neler bekliyor?Okul zili çaldı: Yeni eğitim yılında çocukları neler bekliyor?
Kentte etkileyici görüntüler: Eylül ayında ayçiçekleri çiçek açtıKentte etkileyici görüntüler: Eylül ayında ayçiçekleri çiçek açtı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Kaş'ın hemen karşısı! Bu adada kalana 280 bin TL verilecek...

Kaş'ın hemen karşısı! Bu adada kalana 280 bin TL verilecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.