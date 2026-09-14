Samsung Galaxy S26 serisine zam gündemde: Üç model için aynı artış iddiası

Bellek çipi fiyatlarının kontrolden çıkması, tüketici elektroniği pazarında fiyat baskısını artırırken Samsung'un da Galaxy S26 serisinde yeni bir adım atabileceği öne sürüldü.

Hans Economy'nin haberine göre Samsung, Galaxy S26 serisindeki üç modelin Güney Kore satış fiyatlarını 1 Ekim 2026'dan itibaren artırmayı değerlendiriyor. Yerel telekom operatörlerine gönderildiği belirtilen bildirimlerde, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra için aynı miktarda fiyat artışının gündemde olduğu ifade edildi.

ÜÇ MODELE DE 149 BİN 600 WON ZAM GELEBİLİR

İddiaya göre serideki tüm modellerin fiyatı 149 bin 600 won artırılacak.

Artışın gerçekleşmesi halinde Galaxy S26'nın 1 milyon 254 bin won olan fiyatı 1 milyon 403 bin 600 wona çıkacak. Telefonun yaklaşık dolar karşılığı ise 934 dolardan 1046 dolara yükselecek.

Galaxy S26+ modelinin fiyatının 1 milyon 452 bin wondan 1 milyon 601 bin 600 wona yükselmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 1082 dolardan 1194 dolara çıkış anlamına geliyor.

Galaxy S26 Ultra'nın ise 1 milyon 797 bin 400 won olan fiyatının 1 milyon 947 bin wona yükselmesi gündemde. Artış gerçekleşirse modelin yaklaşık dolar karşılığı 1340 dolardan 1451 dolara çıkacak.

FİYAT ARTIŞININ ARKASINDA BELLEK MALİYETLERİ VAR

Samsung'un olası zam kararının bellek çipi fiyatlarının kontrolden çıkmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bellek maliyetlerindeki artışın neredeyse tüm tüketici elektroniği ürünlerini etkilediği ifade ediliyor.

Samsung'un değerlendirdiği fiyat artışı, Apple'ın son iPhone modellerinde önceki nesillere kıyasla daha yüksek fiyatlara yönelmesinin yanı sıra mevcut iPad, Mac ve Apple Watch modellerinde yaptığı fiyat artışlarının ardından gündeme geldi.

SATIŞLARIN DAHA DA YAVAŞLAMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Dağıtım kanalları ve perakendecilerin ise fiyat artışının etkileri konusunda endişeli olduğu aktarılıyor.

Bu dönemde akıllı telefon fiyatlarının yükselmesinin, tüketicilerin yeni modellere geçişini daha da ertelemesine yol açabileceği belirtiliyor. Kullanıcıların mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmayı tercih etmesi halinde yeni telefon satışlarının olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Aynı gelişmenin ikinci el telefon pazarını ise desteklemesi bekleniyor.

Kaynak: SamMobile