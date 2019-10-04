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'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bilim insanları, her biri potansiyel olarak yıkıcı çarpışma rotasında olan üç galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksilerin birinin için kara delik bulunuyor. Galaksilerin çarpışması, yaşamın nasıl başladığına dair veriler elde edilmesi adına önem teşkil ediyor.

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

George Mason Üniversitesi'nden astrofizikçi Shobita Satyapal, 'tren çarpışması' olarak nitelendirilen bir uzay olayını gözlediklerini açıkladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, 'tren kazası çarpışması' olarak nitelendirilen olayda, üç galaksi birbiri ile potansiyel çarpışma rotasında bulunuyor. Çarpışma rotasında olan galaksilerden birinin içinde bir kara delik bulunuyor. Araştırmacılar, her galaksinin milyonlarca yıldız, gezegen ve gezegen uydusu bulundurduğunu açıkladı.

Space.com'da yayınlanan makaleye göre, devasa kara delik Güneş'in kütlesinin en az 12 katı kadar olabilir. Potansiyel galaksi birleşmesi olarak isimlendirilen bu çarpışmalar, bilim insanlarına göre Güneş sisteminin nasıl ortaya çıktığına dair fikir verebilir.

Bilim insanları, çığır açacak bu birleşmenin nadir olması nedeniyle, daha fazla çarpışmanın bulunmasının önemli olduğunu belirtiyor. Space.com'a açıklama yapan George Mason Üniversitesi’nde astronomi doktora öğrencisi olan Ryan Pfeifle, "Bu sistemler çok nadir oldukları için, onlar hakkında bir popülasyon olarak pek bir şey bilmiyoruz Bu yüzden daha fazlasını bulmak önemli. Daha fazlasını bulabilirsek, onları bir popülasyon olarak inceleyebilir ve tamam, genel olarak bu sistemlerin böyle davranma eğiliminde olduğunu söylebiliriz" dedi.

Pfeifle, NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından çekilen görüntüleri yeniden incelemeden önce sadece iki birleşme keşfettiklerini düşündü. Gözlemevinden elde edilen verilere bakıldığında, çarpışmaya devam eden üç galaksi olduğu fark edildi. Üç galaksi birbirinden 11.000 ile 23.800 ışık yılı uzakta olmasına rağmen, çarpışma bilim insanlarına hala önemli veriler sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
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