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Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

Olay, Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın kötü olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak deniz boğulma

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