Yaşamayanlar'da final zamanı! Yaşamayanlar dizisi 8. ve final bölüm fragmanı yayınlandı

YAŞAMAYANLAR'DA FİNAL ZAMANI!

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı 'Yaşamayanlar'ın final bölümünde intikam yemini eden Mia, Dmitry'nin karşısına tek başına çıkacak. Dmitry, Mia'nın canını acıtmak için yeni planlar yaparken Numel ve Karmen, Mia'nın Dmitry'nin teke tek yüzleşmemesi için çaba sarf edecek.

MIA VE DMITRY SON KEZ YÜZLEŞECEK!

Avcılar, vampirlerden tamamen kurtulmak için Sessiz Karanlık'a baskın yapmayı planlarken; Yisa ve Dmitry arasında devam eden soğuk savaş vampirler arasındaki kutuplaşmayı daha da güçlendirecek.

'Yaşamayanlar', final bölümüyle 18 Ekim Perşembe saat 19:00'da BluTV'de!

