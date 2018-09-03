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Yaşamayanlar'ın avcıları vampirlere meydan okudu!

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

BluTV'nin merakla beklenen dizisi 'Yaşamayanlar'ın başlamasına günler kaldı. Heyecan giderek artarken dizinin Avcılar ekibi, Vampirler'e rap yaparak meydan okudu.

Yaşamayanlar'ın avcıları vampirlere meydan okudu!

'Masum' ve '7Yüz' gibi hafızalardan çıkmayacak yapımlara imza atan BluTV'nin yeni dizisi 'Yaşamayanlar', 6 Eylül Perşembe günü izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu veSelma Ergeç'in paylaştığı dizide, vampirler ve avcılar arasında amansız bir mücadele yaşanacak.

Efecan Şenolsun, Türkü Turan, Edip Tepeli, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Birce Kirkova ve Beril Acar'ın hayat verdiği avcılar, "çürük" olarak adlandırdıkları vampirlere rap yaparak meydan okudu. Aynı zamanda Kadıköy Acil'den olan Selahattin Ergün'ün, arkadaşlarıyla birlikte rap yaptığı sahneler, dizinin unutulmaz anları arasındaki yerini alacak.

yasamayanlar

"Sen yaşamadığın sürece avlanırsın" sözleriyle vampirlere hodri meydan diyen avcıların gözü hedeflerinden başka hiçbir şeyi görmeyecek. Adrenalin dozunun bir an bile düşmeyeceği bu müthiş kovalamaca, izleyicileri soluksuz bırakacak.

Senaryosunu Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı; yapımcılığını ise Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74'ün üstlendiği dizi, 6 Eylül Perşembe günü BluTV'de başlıyor!


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