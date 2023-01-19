Yaşar İpek kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum" diyen ünlü şarkıcı Yaşar İpek 2. Sayfa'da!

Yaşar İpek, 2. Sayfa canlı yayınına çıkmasının ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Yaşar İpek, Seren Serengil ile 2018 yılında evlenmiş, çift büyük bir anlaşmazlık sonucu 2020 yılında boşanmıştır. Boşanma süreci günlerce konuşulmuş ve geniş yankı uyandırmıştır. İşte, "Bir Alo De" şarkısıyla bir döneme damga vuran Yaşar İpek'in hayatı ve biyografisi...

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da doğdu.

Yaşar İpek, henüz 6 yaşındayken sinemaya başladı. Ünlü isim 10 yaşında geldiğinde 9 filmde oynamıştır. Müzikle hep iç içe olan ünlü isim, vatani görevini yapmak için askere gittiğinde ordu evinde de şarkı söylemeyi sürdürmüştür.

Bir Alo De, Sözüm Ona Sevdin, Arada Bir, Eyvah, Kapı Zili, Sus, Haybeye adlı çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı ise 2017 yılında piyasaya sürmüştür.

YAŞAR İPEK - SEREN SERENGİL EVLİLİĞİ

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Yaşar İpek ve Seren Serengil büyük bir anlaşmazlık sonucu 2020 yılında boşanmıştır.

Boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve geniş yankı uyandırmıştır.

