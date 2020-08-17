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Yaşar İpek'ten Seren Serengil yorumu! 'Karpuz değil ki koklayalım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bir dönem evlilikleriyle magazin gündemine damga vuran Seren Serengil ve Yaşar İpek, daha sonra olaylı boşanmalarıyla şoke etmişlerdi. İpek uzun süre sonra sessizliğini bozdu ve ilginç yorumuyla gündem oldu.

Yaşar İpek'ten Seren Serengil yorumu! 'Karpuz değil ki koklayalım'

Seren Serengil ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Yaşar İpek, GecoMedya YouTube kanalında ‘izleMelis’in programında Melis Güvenç’in yönelttiği evlilik sorularına yanıt verdi.

İpek, evlilik ile ilgili imalı ifadeler kullandı: “Önemli olan o kutsal müesseseye uygun iki kişi ilk girişi yapmalı... O da karpuz değil ki koklayalım bulalım. Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor. ‘Ben öyle şeyleri takmam’ diyor 10 gün sonra bir bakıyorsun dinleme cihazı takılmış cebine... “

Bir süre tartışmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek ve Seren Serengil’in kavga ederken kaydedilen ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

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