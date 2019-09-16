Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu'na kavuştu

Baş başa bir gün geçiren anne-kız birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Yasemin Allen da annesi Suna Yıldızoğlu’nun mesleğini seçip oyuncu olmuştu.
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