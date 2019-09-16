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Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu'na kavuştu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süredir yurt-dışında olan Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu’na kavuştu.

Baş başa bir gün geçiren anne-kız birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Yasemin Allen da annesi Suna Yıldızoğlu’nun mesleğini seçip oyuncu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yasemin allen suna yıldızoğlu

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