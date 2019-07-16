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Yasemin Çonka'nın oğluyla fotoğrafına beğeni yağdı! 'Abla-kardeş gibi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Yasemin Çonka paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü... Çonka'nın oğlunu görenler "Abla kardeş gibi" yorumunu yaptı.

Yasemin Çonka'nın oğluyla fotoğrafına beğeni yağdı! 'Abla-kardeş gibi'

'Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... 'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu oyuncu, 1997 yılında ise oğlu Sarp'ı kucağına aldı.

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

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"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."

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Sarp şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı! Ünlü oyuncu sık sık oğlu ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıyor.

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Ünlü oyuncu önceki gün de oğlu ile fotoğrafını sayfasında yayınladı. Çonka'nın takipçileri binlerce beğeni alan fotoğrafa yorum yağdırdı. Takipçileri başarılı oyuncuya "annesi gibi değil, abla-kardeş gibi" yorumlarında bulundu.


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Yasemin Çonka Yasemin Çonka oğlu

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