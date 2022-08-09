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Yasemin Kay Allen Kilyos sahilini paylaşıp isyan etmişti! Belediye harekete geçti

09.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Kay Allen'in Kilyos sahilinden yaptığı paylaşım herkesi şoke etti. Ölü yunusun görüntüsü paylaşarak, kirliliğe tepki gösteren Allen'in paylaşımı ses getirdi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Sarıyer Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yasemin Kay Allen Kilyos paylaşımıyla gündemde. Kilyos'un korkunç halini paylaşan oyuncu açıklamasında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz, içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Yasemin Kay Allen bu paylaşımına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesini etiketledi. Bugün ise sabah saatlerinde plaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.

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"GEMİLERİN YAYMIŞ OLDUĞU ATIKLAR"

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İBB ekipleriyle koordineli biçimde Kilyos-Gümüşdere'de yaratılan kirliliği temizlemek üzere bir araya geldik. Çevre bilincine sahip olmayan kişilerce ve gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu durumun tekrarlanmaması için kişilerin ve ilgili bütün kurumların iş birliği yapması ve kontrollerin sağlanması adına çağrımızı yeniliyoruz. Sosyal medyada paylaşarak hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

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Yasemin Allen
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