Yasemin Mori'den olay açıklama: Bacaklara popolara doyum olur mu?

Müziğin kendine has isimlerinden Yasemin Mori, Estrella albümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı ve büyük bir heyecan yarattı. Mori Sözcü'ye verdiği röportajda olay açıklamalar yaptı.

Alışıldık tarzının dışına çıkan, daha zengin, daha farklı bir müzikle yeni albümünü hazırlayan Mori, Eypio ve Cem Yılmaz'la da düet yaptı. İlk klibini 'Estirelim mi?'ye çeken Mori, o dönemi ise şöyle anlattı:

CİNSEL ENERJİM DORUKLARDAYDI

"Klibi Bora Tarhan çekti. Çok iyi bir iş çıkardı. DansFabrikanın dansçıları çok çok iyilerdi. Evet, biraz öyle Amerikan. Bu da kendi kendine gelişti açıkçası. Sanatsal işler yapıyorum ama hayatın getirilerini yaşamak da farklı bir dürtü. O dönemde ‘Estirelim Mi?’ modundaydım.

Cinsel enerjim doruklardaydı, hayat enerjim çok yüksekti. Bir kadının sorgusuz sualsiz kendisini özgüvenle yaşaması fikri bana ilham oldu. Klip de şarkı da öyle doğdu. O sırada bir kulüpte dans etmek ve kopmak duygusundaydım. Kızlarımı alayım, bir güzel kopalım. Dünyayı alaya alalım. Bu da var hayatta. Bu ‘Tukaka, iki bacak gördük, ne var ki her yerde görüyoruz' bacaklara popolara doyum olur mu? Napalım al biraz da benden gör."