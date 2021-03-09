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Yasemin Özilhan: Geniş açı kurbanıyım!

09.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan: Geniş açı kurbanıyım!

Mavi eşofmanı ve beyaz spor ayakkabısı ile objektif karşısına geçen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, ayaklarının olduğundan büyük görünmesini tiye aldı.

Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Özilhan, 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Koronavirüs pandemisi döneminde günlük hayatına dair paylaşımlar yapan 36 yaşındaki sosyetik güzel, mavi eşofmanı ve beyaz ayakkabısı ile kamera karşısına geçti.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Merdivende otururken çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Özilhan, ayaklarının olduğundan büyük görünmesini tiye aldı.
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Çay içerken poz verdiği görülen sosyetik güzel, "Geniş açı kurbanıyım" notunu düştüğü eğlenceli gönderisi ile yaklaşık 40 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Yasemin Özilhan Instagram
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