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Yasemin Özilhan itiraf etti: Bir tek dudağımı yaptırdım

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı.

Yasemin Özilhan itiraf etti: Bir tek dudağımı yaptırdım

Yasemin Özilhan samimi açıklamalarda bulundu.

Yüzünde estetik olduğuna dair iddialara açıklık getiren Özilhan, “Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. ‘Doktorlar’ dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22’de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı” şeklinde konuştu.

Hamilelik döneminde aldığı kilolarla ilgili de konuşan Yasemin Özilhan şunları söyledi:

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“Emine’de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım… Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar… Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum. İzzet 20 kilo aldı. 90’lara çıktı. İkinci hamileliğimin sonunda o kilo vermeye başladı. Hala günde çift idman yapıyor. Ben kick boks yapıyorum. Emine’de çok kilo aldım. Emzirme dönemi bitince, ekmeği kestim. Bir daha hiç ekmek yemedim.”

NASIL BESLENDİĞİNİ AÇIKLADI

33 yaşındaki Özilhan, çikolataya hayır diyemediğini söylerken istisnasız her sabah 4-5 gibi kalktığını ve dört beş kaşık çikolata yediğini de ekliyor. Genelde iki öğün yemek yediğini söyleyen Özilhan, “Kahvaltıyı 10:30’da yapıyorum. Öğlen çok çok acıkırsam 14:00 gibi zeytinyağlı enginar yerim. Akşam da 18:00 gibi yemek yerim bir daha yemem” diyor. Genç kadın, ‘Oyunculuğu bırakmamış olsanız hangi dizide yer almak isterdiniz?’ sorusuna ise “Vatanım Sensin” yanıtını veriyor.

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Yasemin Özilhan Yasemin Özilhan doktorlar

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