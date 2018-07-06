Yasemin Özilhan itiraf etti: Bir tek dudağımı yaptırdım

Yasemin Özilhan samimi açıklamalarda bulundu.

Yüzünde estetik olduğuna dair iddialara açıklık getiren Özilhan, “Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. ‘Doktorlar’ dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22’de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı” şeklinde konuştu.

Hamilelik döneminde aldığı kilolarla ilgili de konuşan Yasemin Özilhan şunları söyledi:

“Emine’de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım… Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar… Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum. İzzet 20 kilo aldı. 90’lara çıktı. İkinci hamileliğimin sonunda o kilo vermeye başladı. Hala günde çift idman yapıyor. Ben kick boks yapıyorum. Emine’de çok kilo aldım. Emzirme dönemi bitince, ekmeği kestim. Bir daha hiç ekmek yemedim.”