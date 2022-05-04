Yasemin Özilhan kırmızı mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel yıldız Yasemin Özilhan'dan yeni paylaşım geldi. Spor tarzıyla dikkat çeken ve kırmızı mini şortuyla pozlar veren Yasemin Özilhan, düzgün fiziğiyle sosyal medyayı resmen salladı. Yasemin Özilhan'ın pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.
Spor tarzıyla verdiği pozlarla Instagram'ı kasıp kavuran Yasemin Özilhan'a takipçileri yorum yağdırdı. Birçok kişi kalpli emojiler koyarak, "Çok güzelsin, harikasın" şeklinde yorumlarda bulundu.
Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan'ın bu pozlarına binlerce kişi beğeni yağdırdı.
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