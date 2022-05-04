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Yasemin Özilhan kırmızı mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti!

04.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, özel hayatında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziği ve tarzıyla herkesin beğenisini kazanan Yasemin Özilhan son olarak kırmızı mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Yasemin Özilhan kırmızı mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel yıldız Yasemin Özilhan'dan yeni paylaşım geldi. Spor tarzıyla dikkat çeken ve kırmızı mini şortuyla pozlar veren Yasemin Özilhan, düzgün fiziğiyle sosyal medyayı resmen salladı. Yasemin Özilhan'ın pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

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TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Spor tarzıyla verdiği pozlarla Instagram'ı kasıp kavuran Yasemin Özilhan'a takipçileri yorum yağdırdı. Birçok kişi kalpli emojiler koyarak, "Çok güzelsin, harikasın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan'ın bu pozlarına binlerce kişi beğeni yağdırdı.

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Yasemin Özilhan
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