Yasemin Özilhan pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan Özilhan, taktığı gözük ile takipçilerinin diline düştü.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kaynakçı model gözlükleri olay oldu.

Tüm yüzünü kaplayan Dior marka gözlük takan Özilhan'a, 'Kaynakçı gibi olmuşsun', 'Yüzüne pencere takılmış gibi', 'Bu kez olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın taktığı gözlüğün fiyatı 2 bin 500 lira.

