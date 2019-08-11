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Yasemin Özilhan pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

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ÜNLÜLER  | 11.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Stil ikonu Yasemin Özilhan, bu kez de yüzünü kaplayan güneş gözlükleriyle dikkat çekti. Özilhan'ın pahalı gözlükleri sosyal medyanın diline düştü.

Yasemin Özilhan pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan Özilhan, taktığı gözük ile takipçilerinin diline düştü.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kaynakçı model gözlükleri olay oldu.

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Tüm yüzünü kaplayan Dior marka gözlük takan Özilhan'a, 'Kaynakçı gibi olmuşsun', 'Yüzüne pencere takılmış gibi', 'Bu kez olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın taktığı gözlüğün fiyatı 2 bin 500 lira.

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Yasemin Özilhan Yasemin Özilhan gözlük

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Abla kaynakçı mı????
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