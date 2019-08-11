Yasemin Özilhan pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan Özilhan, taktığı gözük ile takipçilerinin diline düştü.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kaynakçı model gözlükleri olay oldu.
Tüm yüzünü kaplayan Dior marka gözlük takan Özilhan'a, 'Kaynakçı gibi olmuşsun', 'Yüzüne pencere takılmış gibi', 'Bu kez olmamış' gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın taktığı gözlüğün fiyatı 2 bin 500 lira.
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 1 yorum