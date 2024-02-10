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  4. Yasemin Sakallıoğlu'ndan Cem Yılmaz'a gönderme: "Gösterime 50 bin TL verenlerin..."

Yasemin Sakallıoğlu'ndan Cem Yılmaz'a gönderme: "Gösterime 50 bin TL verenlerin..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Son dönemlerin en sevilen komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in yüksek bilet fiyatları hakkında yaptığı yorumla gündem oldu. Sakallıoğlu,"50 bin liraya evlere temizliğe giderim" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan Cem Yılmaz'a gönderme: "Gösterime 50 bin TL verenlerin..."

KM organizasyonuyla sahnelenen 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' ile Ülker Sports Arena’da 10 bin kişinin karşısına çıkan Yasemin Sakallıoğlu, gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

yasemin sakallıoğlu

Habertürk'ün haberine göre, Sakallıoğlu, "Bu kadar büyük bir kalabalığın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım, en büyük hayalim bu kadar büyük bir kalabalığın aynı anda gülmesiydi, bu sahneyle hayalimi gerçekleştireceğim" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

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'50 BİN LİRA VERİP GÜLEMEM'

Mizah ve komedi denildiğini aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz'ın CMXXIV adlı yeni gösterisinin tüm biletleri tükenmiş ve bilet fiyatları karaborsaya düşerek 50 bin liraya dayandığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Sakallıoğlu, "İnsanlar izlemek istiyor ama bir şeye de 50 bin lira vermek nedir ? Ne olacak o gösteriyi izleyince merak ediyorum. Ben 50 bin lira verip gülemem. Kimse de beni güldüremez. Benim gösterime 50 bin lira verenlerin evlerine ekstradan temizliğe giderim" dedi.

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