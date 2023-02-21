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Yasemin Sakallıoğlu'ndan yardım çağrısı! ''İnsanlar zor durumda, buraya ne olur gelin...''

21.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu dün akşam Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından kayıtsız kalamadı ve soluğu afet bölgesinde aldı. Sakallıoğlu, Samandağ Devlet Hastanesi'nin kullanılamaz halde olduğunu belirterek 'insanlar burada zor durumlar' dedi ve yardım çağrısında bulundu. Sakallıoğlu, ayrıca depremzedeler için yemek yaptı...

Yasemin Sakallıoğlu'ndan yardım çağrısı! ''İnsanlar zor durumda, buraya ne olur gelin...''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken dün akşam Hatay'da iki büyük deprem meydana geldi. İlk günden beri afet bölgesine yardımlar gönderen Yasemin Sakallıoğlu bu defa soluğu Hatay'da aldı. Sakallıoğlu, depremzedeler için yemek yapıp, yardım çağrısında bulundu...

''BURAYA NOLUR GELİN...''

Dün akşamki depremden sonra Samandağ Devlet Hastanesi'nin kullanılmaz halde olduğunu ifade eden Yasemin Sakallıoğlu; ''Buraya gönüllü sağlık personelleri gerekiyor. Biliyorum buradaki şartlar zor. Ama buradaki insanlar zor durumdalar. Az önce başhekim ağlıyordu. Buraya ne olur gelin...'' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Sakallıoğlu ayrıca; ''Dünden beri yemek sorunu da yaşamışlar. Şu an Kızılay onlara yemek getiriyor. Sağ olsunlar gönüllü sağlık personelleri geliyor fakat çok uzun süre kalamadıkları için daha fazla destek gerekiyor. Bu süreçte çalışan, emek veren, elini taşın altına koyan herkese minnettarım. Lütfen bu hastaneye gönüllü doktorlarımızı bekliyoruz. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun.'' açıklamasında bulundu.

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DEPREMZEDELER İÇİN YEMEK YAPTI

Daha önce AFAD ile koordineli şekilde afet bölgesine yardım gönderen Yasemin Sakallıoğlu bu defa Hatay'da depremzedeler için yemek yaptı.

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Ünlü komedyen o anları; 'Sabah yemekle başladık. Bir çok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat daha fazla aşçıya ihtiyaç var dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin. Gelin ki devamlılık sağlansın.' sözleri ile paylaştı.

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