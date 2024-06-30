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  4. Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü gösterdi! ‘Çirkin’ yorumuna yanıt

Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü gösterdi! ‘Çirkin’ yorumuna yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 08:29
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile evlenen Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Bir takipçi ise küçücük bebeklere 'çirkin' diyerek herkesi şoke etti. Yanıt ise Yasemin Şefkatli'den geldi.

Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü gösterdi! ‘Çirkin’ yorumuna yanıt

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Şefkatli'nin bebeklerini gören bir takipçi ise şoke etti.

İbrahim Tatlıses'in torunlarının gören bir takipçinin bebekler için yaptığı; “Ay, bu çocuklar çirkin” şeklindeki yoruma Yasemin Şefkatli yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

“EMİR ÇOK ÜZÜLDÜ”

Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; “Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları...” şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; “Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek” cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti’ye aldı.

Express


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Yasemin Şefkatli
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