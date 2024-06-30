Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü gösterdi! ‘Çirkin’ yorumuna yanıt

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Şefkatli'nin bebeklerini gören bir takipçi ise şoke etti.

İbrahim Tatlıses'in torunlarının gören bir takipçinin bebekler için yaptığı; “Ay, bu çocuklar çirkin” şeklindeki yoruma Yasemin Şefkatli yanıt verdi.

“EMİR ÇOK ÜZÜLDÜ”

Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; “Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları...” şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; “Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek” cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti’ye aldı.





