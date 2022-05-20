Yasemin Şefkatli'ye Derya Tuna'nın sözleri sorulunca... "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim"

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözleri gündemde... Çok konuşulan sözler sonrası Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'ye bu açıklamalar soruldu.

Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" dedi.

'MUTLAKA BİR ŞEYE İSTİNADEN SÖYLEMİŞTİR'

Yasemin Şefkatli, "Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz?" sorusuna karşılık ise, "Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını ya da canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir" yanıtını verdi. (HaberTürk)

