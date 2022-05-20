MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Şefkatli'ye Derya Tuna'nın sözleri sorulunca... "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim"

Yasemin Şefkatli'ye Derya Tuna'nın sözleri sorulunca... "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim"

20.05.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi şarkıcı Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence." sözleri tartışma konusu olmuştu. Tuna'nın bu açıklaması gelini Yasemin Şefkatli'ye soruldu

Yasemin Şefkatli'ye Derya Tuna'nın sözleri sorulunca... "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim"

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözleri gündemde... Çok konuşulan sözler sonrası Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'ye bu açıklamalar soruldu.

Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" dedi.

ido3

'MUTLAKA BİR ŞEYE İSTİNADEN SÖYLEMİŞTİR'

Yasemin Şefkatli, "Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz?" sorusuna karşılık ise, "Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını ya da canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir" yanıtını verdi. (HaberTürk)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumuSofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu
Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu! "Tanıştırayım ateşten elbise..."Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu! "Tanıştırayım ateşten elbise..."
En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı
Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.