MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Yalçın yıllar sonra açıkladı! "Psikolojim bozuldu, 80 kilodan 50 kiloya düştüm"

Yasemin Yalçın yıllar sonra açıkladı! "Psikolojim bozuldu, 80 kilodan 50 kiloya düştüm"

26.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Yasemin Yalçın, 90'lı yıllarda hamileyken çekilen bir fotoğrafı yüzünden psikolojisinin altüst olduğunu söyledi.

Yasemin Yalçın yıllar sonra açıkladı! "Psikolojim bozuldu, 80 kilodan 50 kiloya düştüm"

Yasemin Yalçın, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Başarılı tiyatro geçmişi ve tiplemeleriyle ilgili konuşan Yalçın, "Sürahi Hanım ile Alican'ı oynadığımda aynı yaştaydım" dedi.

61f1297b86b24a0210b03081

"Pandemi bana zor gelmedi. Bir at çiftliğimiz var uzun yıllardır, orada çok güzel vakit geçirdik. Özlediğimiz şeylerdi. Ağaçları sevdik, hayvanları sevdik. Silivri'de orman içinde. İn cin top oynuyor. 15 tane de köpeğimiz var... Çocuklar İstanbul'da evde kaldılar. "

61f1294b86b24a0210b0307d

"Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız. Çok güzel sesi vardı. Benim sesim her şeye giderdi. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Bir yanım şarkıcıdır. Ara ara hala görüşüyoruz."

61f1291586b24a0210b03075

"HOCAM YILDIZ KENTER'Dİ"

"Konservatuara girdiğimde Yeşilçam durmuştu. Bir gün annem 'kızım konservatuarı kazandı oyuncu olacak' dedi, komşu 'sahi mi yaa' dedi. Kalbim tiyatroyu seçti ama bin pişman olduğum dönemler oldu. Müzisyen olmayı başka bir tarafa koyarım ama bir yanım şarkıcı. 'Yasemince' çok tuttu. Hangi kanala gitsem 'Yasemin Hanım bu çok iyi tuttu, bozmayalım' dediler. Başka bir şey yapmamız mümkün olmadı."

61f1289686b24a0210b0306d

"Ben sadece Yıldız Hoca'nın öğrencisiyim. İlyas ile aynı okuldaydık. Aramızdaki aşk meşk de o zaman başladı zaten. Sonra İlyas Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçti. Müşfik Kenter'den ders aldı. Onlar baba oğul gibiydi. Ayakkabısını boyamışlığı vardır..."

61f1285286b24a0210b03069

"SÜRAHİ HANIM İLE ALİCAN'I OYNADIĞIMDA AYNI YAŞTAYDIM"

"Sürahi Hanım ile Alican'ı oynadığımda aynı yaştaydım. Farklı zamanlarda çekilmedi bunlar. Sürahi Hanım'ı canlandırıp, sonra üstümü çıkarıp Alican'ı oynuyordum."

61f1282f86b24a0210b03061

"İkinci kızıma hamileyken Şuayip karakterini oynadım. Bütün hormonlarım farklı çalışırken oynamak çok zordu. Psikolojim bozulmaya başlamıştı. Birine bakmam gerekirse kendi arkadaşlarımı çağırırdım. 'Gel kız sana bakayım' derdim."

61f1272586b24a0210b0304b

"80 KİLOYDUM, 50 KİLOYA DÜŞTÜM"

"90'lı yıllarda magazin çok acayip bir şeydi. Biz bu kazanda yok olmayı tercih ettik. Bodrum'da bir evimiz var. Bodrum'u da görmüyoruz gittiğimizde. Güvercinlik'te sekiz kilometre içeride. Arkadaşlar geldi, Türkbükü de şimdiki gibi değil. Hiç gazeteci gelmez. İlk defa gittik. Hamileyim, etekli de bir mayo giymişim. Muhafazakar demeyeyim ama mutaasıp bir tarafım vardır. Dikkat ederim. Tam kalkacağız, yanımızda yatan biri 'İlyas Bey sizi çekiyorlar' dedi. Pozsa ben veririm zaten buna ne gerek var. Büyük bir badire atlattım. Yutkunma yetimi kaybettim. Son zamanlarımda 80 kiloydum. 6 ayda 50 kiloya düştüm."
61f127f486b24a0210b03059

"Hastaneye gittim. Yoğurt gibi yumuşak şeyler yiyorum. Doktora gittim benim neyim var diye. Psikolojim alt üst oldu. Çok ah ettim. Tövbe de demeyeceğim. Savaş Ay var o zaman, onun programı, gazeteciler falan... Yanında bir kişiyi almaksızın... Ben de evden izledim. Acılarımı size anlatamam. Ben mayo- bikiniyle haber olmak için mi oyuncu oldum yahu!"

"Bende fibromiyalji var ama 'boyundan aşağısı tutmuyor' dediler. 'Öldü' dediler. 'Nihayet öldü' dediler. Böyle şey olur mu? İnternet medyasında yazdılar. İnanılmaz şeyler oluyor reyting adına. Ben ağaca çıkıyorum. Ceviz ağaçları dikiyoruz. İyiyim. Hastalığım bu raddede değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Elton John koronavirüse yakalandıElton John koronavirüse yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Lezbiyenlik yorumu! ''Delikanlı olduğum için..''

Lezbiyenlik yorumu! ''Delikanlı olduğum için..''

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Aradan geçen 26 yıla rağmen hâlâ çok güzel

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Aradan geçen 26 yıla rağmen hâlâ çok güzel

Dizideki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

Dizideki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

Nostalji kokulu bir gün! Dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyin

Nostalji kokulu bir gün! Dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyin

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.