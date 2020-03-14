SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Yasin Öztekin: Antalya’dan 3 puanla dönmek istiyoruz

Yasin Öztekin: Antalya’dan 3 puanla dönmek istiyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.03.2020 16:03 | Son Güncelleme

Sivasspor’un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, Antalya maçından 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Hepimiz iyi durumdayız. Seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız için bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Yasin Öztekin: Antalya’dan 3 puanla dönmek istiyoruz

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, 16 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçına ilişkin ve korona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması ile ilgili konuştu.

"BÖYLE MAÇLARI KAZANMAK LAZIM"

Öztekin, Antalyaspor maçından galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade ederek, “Kolay maç olmayacak. Bu ligde hiç kolay maç yok. Bunu biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Gerçekten bu ligde güzel şeyler başarmak istiyorsak böyle maçları kazanmak lazım. En kötü yenilmemek lazım. Biz de ona göre çalışıyoruz. Hepimiz iyi durumdayız. Seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız için bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR ÇOK FARKLI OLUYOR

Bir basın mensubunun korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasının sorulması üzerine Öztekin, “Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor. Bunu evimizdeki oynadığımız maçlarda görüyoruz. Tabii değişik zamanlar ama sonuçta futbolcuyuz, profesyoneliz. İdmanı da seyircisiz yapıyoruz. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Seyircisiz maçlar çok farklı oluyor. Aynı eşitlikte bir durum oluyor. Biz de aynı şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz” cevabını verdi.

SİVAS'TAKİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Skuletic ve Ali Şaşal Vural katılmadı. Kırmızı-beyazlılar bugün hava yolu ile Antalya’ya gidecek. Yarın Antalya’da yapacağı antrenmanın ardından kalacağı otelde kampa girerek maç gününü ve saatini bekleyecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Sivasspor'un rakibi Real MadridSivasspor'un rakibi Real Madrid
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor yasin öztekin Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

Aynı takımdan 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Aynı takımdan 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Süper Lig ekibinde 3 transfer

Süper Lig ekibinde 3 transfer

Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı

Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sivasspor 7 maç sonra kazandı! Lider oldu...

Sivasspor 7 maç sonra kazandı! Lider oldu...

Mert Hakan ile Erol Bulut arasında gol sevinci gerilimi!

Mert Hakan ile Erol Bulut arasında gol sevinci gerilimi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasin Öztekin: Antalya’dan 3 puanla dönmek istiyoruz

'Antalya’dan 3 puanla dönmek istiyoruz'

Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor, Avrupa devleriyle yarışıyor

Sivasspor, Avrupa devleriyle yarışıyor

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivassporlu Fernando, Antalyaspor maçında yok

Fernando, Antalya maçında yok

Sivassporlu Mert Hakan, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan'da açıklamalar

Mert Hakan'dan G.Saray için transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.