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Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.09.2018 22:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Göztepe'de, takımı adına iki gol kaydedip galibiyette başrol oynayan Yasin Öztekin, kutlamalarda Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti. Yasin'in gol sevinci sosyal medyada da dikkat çekti.

Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, çıktığı 6 lig maçında 3 kez ağları havalandırdı. Yasin Öztekin, Trabzonspor'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaparak sosyal medyayı salladı.

Yasin Öztekin, daha önce Ronaldo ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşmuştu.

İşte Yasin Öztekin'in Ronaldo sevinciyle ilgili yapılan paylaşımlar...

  • Yasin Öztekin Türkiye'nin Ronaldosudur

  • Yasin Öztekin > CR7

  • Cristiano Yasin Öztekin

  • Yasin Öztekin varken Ronaldo kim ya!

  • Cristiano Ronaldo 5 maçta 2 gol ve 1 asist, Yasin Öztekin ise 6 maçta 3 gol 1 asist. Kim daha iyi tartışmayalım isterseniz?


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Anahtar Kelimeler:
yasin öztekin Göztepe Trabzonspor cristiano ronaldo

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