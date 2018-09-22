Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, çıktığı 6 lig maçında 3 kez ağları havalandırdı. Yasin Öztekin, Trabzonspor'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaparak sosyal medyayı salladı.

Yasin Öztekin, daha önce Ronaldo ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşmuştu.

İşte Yasin Öztekin'in Ronaldo sevinciyle ilgili yapılan paylaşımlar...