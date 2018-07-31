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Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaray'a gol atarım

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'ye imza atan Yasin Öztekin, transfer sürecini anlattı.

Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaray'a gol atarım

Göztepe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Yasin Öztekin, Galatasaray döneminin geride kaldığını ve oynadığı maçta eski takımına gol atmak istediğini söyledi. Transfer döneminde ismi bir ara Beşiktaş ile anılan ve sonrasında Göztepe'ye evet diyen Yasin Öztekin, Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği demeçte yaşanan ayrılık sürecini anlattı.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

Hollanda kampında açıklamalarda bulunan milli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı kulübün kendisine yeni teklif yapmadığını belirterek, "Akıllı bir insan düşündüğünde Galatasaray'da 160 tane maça çıkmışım. Süper Lig'e bakarsanız 4 senede benden daha fazla maçı, asisti, benden daha çok gol atan kanat oyuncusu var mı bilmiyorum. Belki 3-5 tane vardır. Bir yerde 3-4 sene oynadığında, "Yasin sözleşmeni 2-3 sene daha uzatalım" derler. Ama öyle bir şey olmadı. 4 sene oynadım, 6 tane kupam var. İyi ki de oynamışım" dedi.

"İNŞALLAH 1-2 GOL ATARIM"

Artık Göztepe'nin başarısı için mücadele edeceğini kaydeden Yasin, "Şimdi Göztepe zamanı. Ekmeğimi artık burada kazanacağım. Ben Galatasaray'a karşı da oynasam sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'da 4 sene oynadım geçti, gitti ve bitti. Sahaya çıkarsam inşallah 1-2 gol atarım" ifadelerini kullandı

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Göztepe yasin öztekin Galatasaray Spor Toto Süper Lig İzmir

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