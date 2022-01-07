Yaşına kimseyi inandıramadı! Gerçek yaşını öğrenince sevgili olmaktan vazgeçiyorlar

‘Princessaprilxo’ isimli model, “Erkekler ben yaşımı söyleyen kadar beni seviyor” notunu eklediği bir paylaşımla sosyal medyada viral olmayı başardı. 44 yaşındaki kullanıcı genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle erkeklerin dikkatini çektiğini söyledi. İlk buluşmanın sonrasında gerçek yaşını öğrendiklerinde ise erkeklerin bir daha kendisini aramadığını dile getirdi.

“ŞAKA YAPIYOR OLMALISIN”

Çevresindekileri gerçek yaşına inandırma konusunda zorluk yaşadığını dile getiren kullanıcının paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Princessaprilxo’un 44 yaşında olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Daha genç olduğunu düşündüklerini ifade eden kullanıcılar, “Eğer doğruysa 44 için çok genç görünüyor. Kırışığı bile yok” ve “44 yaşında olmasına imkan yok” şeklinde yorumlar yaptı.



