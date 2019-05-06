Yaşını duyurunca herkes şok oldu! İşte en seksi babaanne

Genel olarak kadınların genç kalma uğruna neler yaptığını az çok tahmin edebiliyoruz ama bazı kadınlar bu dünyaya yıllara meydan okumak için gelmiş ki şimdi göreceğiniz örnek de bunun özeti...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yoğa öğretmenliği yapan Alice Vasquez ilk çocuğunu 16 yaşında dünyaya getirdi. Hala kendini o yaşlarda hissettiğini dile getiren kadın yaşını sosyal medyadaki takipçilerine duyurunca olanlar oldu!

"20'li yaşlarımda çok çılgın, deli doluydum. Genç yaşta anne olmam ruhumun yaşlanmasına değil tam tersi daha da genç kalmasını sağladı" diyen Alice Vasquez 40. yaş doğum gününü Las Vegas'ta verdiği partiyle kutladı.

Sosyal medyada 40 yaşına girdiğini duyuran Alice Vasquez'in fotoğrafın altı yorum yağmuruna tutuldu.

Çoğunluklu olarak "Yaşayan en seksi babaanne" yorumu alan Alice Vasquez'in 3 tane torunu var.

Alice Vasquez bugüne kadar genç görünmek için toplamda 360 bin TL harcamış.



