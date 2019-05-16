Yaşıtlarının asla aklına gelmeyecek şeyi yaptılar! 13 yaşında...

Kirpi nüfusunun ülkelerinde düşüşe geçtiğini duyan 9 yaşındaki İngiliz Sophie Smith ve Kyra Barboutis, bu konu hakkında acilen bir şey yapmaya karar verdiler.

Bu iki genç kız, Warwickshire, İngiltere'deki Stratford, Avon'daki evlerinin arka bahçelerinde kirpiler için bahçe korumaları yarattı hatta bu alanları minik kliniklere dönüştürdüler.

Şimdi, dört yıl sonra, kendi oluşturdukları “hastanelerinde” Kirpi Dostu Kenti olarak bilinen 400'den fazla kirpi ile ilgilendiler, onlara baktılar.

Yine kendi kurdukları web sitelerinde, "Kurtarıyoruz, rehabilite ediyor ardından doğa ananın kucağına yeniden bırakıyoruz" yazıyor. Girişimcilik ruhlarından çok yardımseverlikleriyle tüm dünyaya örnek olabilecek bir iş yapan bu iki genç kız aynı zamanda farkındalık yaratmak için insanlarla konuşuyor, mahallerinde düzenlenen bazı organizasyonlara gidip orada insanları kirpilerle yaşam konusunda eğitim veriyor.

"Hedgehog Friendly Town" - (Kirpi Dostu Kenti)adında facebook sayfaları da bulunan bu iki 13 yaşındaki kızlar şimdiden birçok İngiliz medya kuruluşu tarafından röportaj yapıldı bile...