Yaşıtlarının asla aklına gelmeyecek şeyi yaptılar! 13 yaşında...

Kirpi nüfusunun ülkelerinde düşüşe geçtiğini duyan 9 yaşındaki İngiliz Sophie Smith ve Kyra Barboutis, bu konu hakkında acilen bir şey yapmaya karar verdiler.
Bu iki genç kız, Warwickshire, İngiltere'deki Stratford, Avon'daki evlerinin arka bahçelerinde kirpiler için bahçe korumaları yarattı hatta bu alanları minik kliniklere dönüştürdüler.
Şimdi, dört yıl sonra, kendi oluşturdukları “hastanelerinde” Kirpi Dostu Kenti olarak bilinen 400'den fazla kirpi ile ilgilendiler, onlara baktılar.
Yine kendi kurdukları web sitelerinde, "Kurtarıyoruz, rehabilite ediyor ardından doğa ananın kucağına yeniden bırakıyoruz" yazıyor. Girişimcilik ruhlarından çok yardımseverlikleriyle tüm dünyaya örnek olabilecek bir iş yapan bu iki genç kız aynı zamanda farkındalık yaratmak için insanlarla konuşuyor, mahallerinde düzenlenen bazı organizasyonlara gidip orada insanları kirpilerle yaşam konusunda eğitim veriyor.
"Hedgehog Friendly Town" - (Kirpi Dostu Kenti)adında facebook sayfaları da bulunan bu iki 13 yaşındaki kızlar şimdiden birçok İngiliz medya kuruluşu tarafından röportaj yapıldı bile...
Kyra’nın annesi Helen Barboutis, HuffPost’a verdiği açıklamada; bu programın yaz etkinliği olarak başlamasından bahsetti. “O yıl tatile çıkmaya paramız yetmedi. Kyra da “ Gelecek yıl okula döndüğümde ne hakkında yazacağım? ” dedi ve tam olarak bu serüven böyle başladı.
Şimdi 13 yaşındaki Sophie ve Kyra hala kirpiler için iş başında. Hatta birçok tıbbi prosedür yapmayı bile öğrendiler. İkisi de, günün 24 saati beslenmesi gereken yavru kirpilere bakıyor. Onlar okuldayken görevi anneleri devralıyor.
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