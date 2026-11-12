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Yaşlandıkça burun ve kulaklar neden büyüyor? Meğer gerçek bambaşkaymış

Yaş ilerledikçe vücudumuzda birden fazla değişiklik meydana geliyor. Bunlardan en dikkat çekenleri ise burun ve kulakların zamanla daha büyük görünmesi. Halk arasında bu iki organın yaşam boyunca büyümeye devam ettiğine inanılıyor. Ancak uzmanlara göre durum sanıldığı gibi değil.

Yaşlandıkça burun ve kulaklar neden büyüyor? Meğer gerçek bambaşkaymış
Gökçen Kökden

Yaşlandıkça burun ve kulakların büyümeye devam ettiği düşüncesi oldukça yaygın. Özellikle ileri yaşlarda burun ucunun daha aşağıda görünmesi ve kulak memelerinin uzaması, bu inanışı güçlendiriyor. Peki, burun ve kulaklar gerçekten hayat boyu büyüyor mu?

BURUN VE KULAKLAR YAŞLANDIKÇA BÜYÜMEYE DEVAM MI EDİYOR?

Yaşlandıkça burun ve kulaklar neden büyüyor? Meğer gerçek bambaşkaymış 1

İnsan vücudunun boyca büyümesi genellikle ergenlik döneminin sonlarında veya 20'li yaşların başlarında tamamlanıyor. Bu dönemde kemiklerde bulunan büyüme plakları kapanıyor ve iskeletin uzunlamasına büyümesi sona eriyor. Ancak kemiklerin büyümesinin durması, vücudun görünümünün artık değişmeyeceği anlamına gelmiyor.

Cilt, kaslar, bağ dokuları ve kıkırdaklar yaşam boyunca çeşitli değişikliklere uğruyor. Bu değişiklikler özellikle burun ve kulaklarda daha belirgin hale gelebiliyor. Dolayısıyla yaşlandıkça burun ve kulakların daha büyük görünmesi, bu organların sürekli olarak aynı şekilde büyüdüğünü göstermiyor.

BURUN VE KULAKLARIN BÜYÜK GÖRÜNMESİNİN NEDENİ NE?

Burun ve kulakların yapısında önemli miktarda kıkırdak bulunuyor. Kıkırdak, kemikten daha esnek ancak ciltten daha sert bir bağ dokusu olarak biliniyor. Yaş ilerledikçe kıkırdak dokusunun özellikleri ve çevresindeki destek dokular değişebiliyor. Aynı zamanda cilt, zamanla kolajen ve elastikiyet kaybına uğruyor. Bu durum, dokuların eskisi kadar sıkı ve dirençli olmamasına yol açabiliyor. Yer çekiminin de etkisiyle burun ucu aşağı doğru sarkabiliyor, kulak memeleri ise daha uzun görünebiliyor. Böylece burun ve kulaklar, gerçek bir büyüme sürecinden çok yaşa bağlı yapısal değişiklikler nedeniyle daha büyük bir görünüme kavuşabiliyor.

YÜZDEKİ DEĞİŞİMLER DE BURNU DAHA BÜYÜK GÖSTEREBİLİYOR

Yaşlandıkça burun ve kulaklar neden büyüyor? Meğer gerçek bambaşkaymış 2

Yaşlanmayla birlikte yalnızca burun ve kulaklar değişmiyor. Yüzün diğer bölgelerinde de belirgin farklılıklar meydana geliyor. Özellikle yanaklarda ve dudaklarda hacim kaybı yaşanabiliyor.

Yanakların daha ince, dudakların daha hacimsiz görünmesi, burnun yüzün diğer bölgelerine kıyasla daha belirgin hale gelmesine neden olabiliyor. Benzer şekilde çene hattındaki gevşeme ve ciltteki sarkmalar da kulak memelerinin daha uzun görünmesini sağlayabiliyor. Bu nedenle burun ve kulakların büyüdüğü düşüncesi, kısmen yüzün genel oranlarının zaman içerisinde değişmesinden kaynaklanabiliyor.

BURUN VE KULAKLARIN SARKMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Yaşlandıkça burun ve kulaklar neden büyüyor? Meğer gerçek bambaşkaymış 3

Yaşlanma ve yer çekiminin etkilerini tamamen durdurmak mümkün değil. Ancak cildin korunmasına yönelik alışkanlıklar, yaşa bağlı bazı değişikliklerin daha yavaş ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Özellikle güneşten korunmak, sigara kullanmamak ve cilt bakımına dikkat etmek, cildin genel sağlığını destekleyebiliyor. Bununla birlikte bu önlemlerin burun veya kulakların yaşla birlikte şekil değiştirmesini tamamen engelleyeceği söylenemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık sağlık
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