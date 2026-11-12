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Akom tarih vererek uyardı! Önce fırtına, ardından sağanak: Lodos alarmı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yeni hava durumu raporunu yayımladı. 12-16 Kasım tarihlerini kapsayan tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde kuvvetli lodos, gök gürültülü sağanak yağış ve ani sıcaklık değişimleri etkili olacak. Hafta sonu yağışlı hava kente giriş yapacak. İşte hava durumunun detayları…

Akom tarih vererek uyardı! Önce fırtına, ardından sağanak: Lodos alarmı verildi
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AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 12 Kasım Perşembe günü İstanbul'da lodosun şiddetini artırması bekleniyor.

Akom tarih vererek uyardı! Önce fırtına, ardından sağanak: Lodos alarmı verildi 1

LODOS PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın saatte 40 ila 80 kilometre hızla eseceği, bazı bölgelerde ise kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 14 ila 22 derece arasında değişmesi beklenirken, yağış öngörülmüyor.

Cuma günü de lodos etkisini sürdürecek. Termometrelerin 16 ila 21 dereceyi göstermesi beklenen kentte gün boyunca yağış beklenmiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte hava koşulları değişecek. AKOM'un tahminlerine göre 14 Kasım Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların ise en düşük 10, en yüksek 21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akom tarih vererek uyardı! Önce fırtına, ardından sağanak: Lodos alarmı verildi 2

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK 8 DERECE DÜŞECEK

15 Kasım Pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken, İstanbul'da bu kez soğuk hava kendini hissettirecek. Cumartesi günü 21 dereceye kadar yükselen en yüksek sıcaklık, pazar günü 13 dereceye kadar gerileyecek.

16 Kasım Pazartesi günü ise kent genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yerel yağışların görülebileceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 7 ila 14 derece arasında değişeceği öngörüldü.

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