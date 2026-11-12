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Valizdeki kıpırtı her şeyi ortaya çıkardı! Kirli çorapların arasından çıkanlar şaşkına çevirdi

Peru'nun başkenti Lima'daki uluslararası havalimanında düzenlenen operasyonda, Almanya'ya götürülmek istenen 3 binden fazla tarantula ele geçirildi. Örümceklerin kirli çoraplara gizlendiği ortaya çıkarken, kaçak sevkiyatın Avrupa pazarında yaklaşık 1,5 milyon avro değerinde olabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Valizdeki kıpırtı her şeyi ortaya çıkardı! Kirli çorapların arasından çıkanlar şaşkına çevirdi
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Peru'da Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen rutin gümrük kontrolleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Almanya'ya gönderilmek üzere hazırlanan üç valizdeki olağan dışı hareketlilik, yetkililerin dikkatini çekti.

VALİZLERDEKİ ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK KAÇAKÇILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR) ekipleri, valizleri incelediklerinde kirli çorapların arasına gizlenmiş 3 binden fazla tarantula buldu. Örümceklerin Almanya'ya götürülmek istendiği, valizleri taşıyan kişilerin ise iki Alman ve bir Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

Valizdeki kıpırtı her şeyi ortaya çıkardı! Kirli çorapların arasından çıkanlar şaşkına çevirdi 1

YUMURTADAN YETİŞKİN ÖRÜMCEĞE KADAR BİNLERCESİ BULUNDU

SERFOR yetkilisi Cora Suarez, yapılan incelemelerde farklı büyüklüklerde çok sayıda örümcekle karşılaştıklarını belirtti. Suarez, bazı örümceklerin hareket ettiğini fark ettiklerini, valizlerde hem küçük hem de büyük tarantulaların bulunduğunu söyledi.

Peru'nun farklı bölgelerinden toplandığı belirlenen örümceklerin gelişim aşamalarının da birbirinden farklı olduğu tespit edildi. Ele geçirilenler arasında yumurtalar, yeni yumurtadan çıkmış yavrular ve yetişkin tarantulalar da yer aldı.

TEK BİR TARANTULANIN DEĞERİ 500 AVROYA KADAR ÇIKIYOR

Kaçakçılığın boyutunu ortaya koyan en dikkat çekici ayrıntı ise örümceklerin Avrupa pazarındaki değeri oldu. SERFOR yetkilisi Suarez, bir tarantulanın Avrupa'da yaklaşık 500 avroya satılabildiğini ifade etti.

Ele geçirilen örümceklerin tamamının bu fiyattan alıcı bulması halinde sevkiyatın toplam değerinin yaklaşık 1,5 milyon avroya ulaşabileceği değerlendirildi. Bu rakam, yaban hayatı kaçakçılığının ulaştığı ekonomik boyutu da gözler önüne serdi.

Valizdeki kıpırtı her şeyi ortaya çıkardı! Kirli çorapların arasından çıkanlar şaşkına çevirdi 2

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından valizleri taşıyan üç kişi, çevre suçları konusunda uzmanlaşmış polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. SERFOR, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılacağını duyurdu.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün verilerine göre yasa dışı yaban hayatı ticareti, dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir sağlayan suç faaliyetleri arasında bulunuyor.

Uzmanların dikkat çektiği bu kaçakçılık faaliyetleri, gezegendeki biyolojik çeşitlilik kaybının da başlıca nedenleri arasında gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Peru örümcek kaçakçılık havalimanı
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