Yaşlanma denildiğinde çoğu kişinin aklına yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkan değişimler geliyor. Ancak bilim insanlarının son araştırması, vücudumuzdaki bazı biyolojik süreçlerin her zaman düzenli ve sabit bir hızda ilerlemediğini gösteriyor.

Singapur'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, insan bağışıklık sisteminin yaşlanma süreci mercek altına alındı. Araştırma sonucunda, bağışıklık hücrelerinde yaşla ilişkili değişimlerin özellikle iki dönemde belirgin biçimde hızlandığı tespit edildi.

BİLİM İNSANLARI İKİ KRİTİK YAŞI BELİRLEDİ

Araştırmacılar, 19 ile 97 yaşları arasındaki 1.828 sağlıklı bireyin bağışıklık sistemini inceledi. Farklı etnik kökenlerden katılımcıların yer aldığı çalışmada toplam 3,8 milyon bağışıklık hücresinin gen aktivitesi analiz edildi.

Bilim insanları, hücrelerde hangi genlerin aktif olduğunu inceleyerek yaşlanmayla bağlantılı değişimleri belirlemeye çalıştı. Elde edilen sonuçlar, bağışıklık sistemindeki değişimlerin yaşam boyunca aynı hızda gerçekleşmediğine işaret etti. Araştırmaya göre yaşlanmayla ilişkili gen aktivitesinde iki belirgin değişim zirvesi görüldü.

Bunlardan ilki yaklaşık 40 yaşında, ikincisi ise 60 yaşından sonra ortaya çıktı. Bu dönemlerde bağışıklık hücrelerinde iltihaplanmayla ilişkili belirtilerin arttığı ve hücrelerin RNA ile proteinleri yönetme kapasitesinde azalma görüldüğü belirlendi.

40 VE 60 YAŞ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Duke-NUS Tıp Fakültesi biyomedikal bilim insanı Jacques Behmoaras, yaşlanmanın genellikle kademeli bir süreç olarak düşünüldüğünü ancak bağışıklık sisteminin her zaman sabit bir hızda gerilemediğini belirtti.

Behmoaras'a göre özellikle 40 yaş civarında ve 60 yaşından sonra hızlı değişim dönemleri yaşanıyor. Bu süreçte T hücreleri önemli rol oynuyor.

T hücreleri, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı savunmasında ve bağışıklık yanıtının düzenlenmesinde görev alıyor. Araştırmacılar, yaş ilerledikçe bu hücrelerde meydana gelen değişimlerin, ileri yaştaki bireylerin enfeksiyonlara ve iltihaplanmayla ilişkili hastalıklara neden daha yatkın olabildiğini anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

HÜCRELERİN PROTEİN ÜRETİMİNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, yaşlanmanın hızlandığı dönemlerde hücrelerin protein üretimi ve proteinlerin işlenmesiyle ilişkili mekanizmalarında görülen değişimler oldu.

Proteinler, hücrelerin sağlıklı biçimde çalışabilmesi için hayati önem taşıyor. Protein sentezinin azalması, hücrelerin strese karşı verdiği yanıtı zayıflatabiliyor ve büyüme kapasitesini sınırlayabiliyor. Ayrıca yanlış katlanmış proteinlerin birikmesine katkıda bulunarak hücresel işlev bozukluklarıyla ilişkili süreçleri etkileyebiliyor.

Araştırmacılar, bu değişimlerin biyolojik sonuçlarının önemli olabileceğini ancak uzun vadeli etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

KADINLAR VE ERKEKLER AYNI HIZDA YAŞLANMIYOR OLABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bağışıklık sistemindeki yaşlanma belirtilerinin kadınlarda ve erkeklerde farklılık göstermesi oldu.

Bilim insanları, her iki cinsiyette de benzer yaşlanma dönemleri tespit etse de bu değişimlerin zamanlamasında ve şiddetinde bazı farklılıklar bulunduğunu belirledi.

Kadınlarda yaşlanmayla ilişkili gen aktivitesi değişimlerinin daha belirgin olduğu ve iki değişim zirvesinin daha yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlendi.

Erkeklerde ise yardımcı T hücrelerinin yaşlanma belirtilerinde yaşamın daha erken dönemlerinde dalgalanmalar görüldü.

Araştırmacılar, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşamalarına rağmen yaşla ilişkili bazı hastalıklardan daha fazla etkilenebildiğine dikkat çekiyor. Ancak bu farklılıkların nedenleri ve bağışıklık sistemindeki yaşlanma süreciyle nasıl bağlantılı olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Behmoaras, bu değişimlerin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığının anlaşılmasının, bazı otoimmün hastalıkların kadınlarda neden daha sık görüldüğünü açıklamaya da katkı sağlayabileceğini ifade etti.

YAŞLANMA SÜRECİNİ ANLAMAK İÇİN YAPAY ZEKA DA KULLANILDI

Araştırmacılar, elde ettikleri verilerden yararlanarak bireylerin bağışıklık hücrelerindeki gen aktivitesine göre biyolojik yaşlarını tahmin eden yapay zeka modelleri de geliştirdi. Çalışmada kadınlar ve erkekler için ayrı modeller oluşturulduğunda yaş tahminlerinin daha başarılı olduğu görüldü.

Erkekler için geliştirilen model, yaşamın erken dönemlerinde değişen genlere daha fazla ağırlık verirken kadınlar için hazırlanan modelde ileri yaşlarda değişen genler daha belirleyici oldu. Bu sonuç, bağışıklık sisteminin yaşlanma sürecinde cinsiyete bağlı farklılıkların önemini bir kez daha ortaya koydu.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Araştırma, yaşlanmayı durduran veya yavaşlatan yeni bir yöntem ortaya koymuyor. Ancak bağışıklık sisteminde hangi dönemlerde daha hızlı değişimler yaşandığının anlaşılması, gelecekte geliştirilebilecek koruyucu sağlık yaklaşımları açısından önem taşıyabilir.

Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden bilim insanı Sheemei Lok, araştırmanın insan bağışıklık sisteminin yaşam boyunca nasıl değiştiğini daha ayrıntılı biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Lok'a göre kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkların anlaşılması, yaşlanmaya karşı herkese aynı yaklaşımın uygulanması yerine daha kişiselleştirilmiş sağlık stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bilim insanları, araştırmanın sonuçlarının yaşlanmanın yalnızca takvimde ilerleyen yıllardan ibaret olmadığını, hücresel düzeyde çok daha karmaşık bir süreç olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte 40 veya 60 yaşına ulaşan herkesin aniden hızla yaşlandığı sonucuna varmak doğru değil. Bulgular, incelenen katılımcıların bağışıklık hücrelerinde gözlenen genel değişim örüntülerini yansıtıyor.