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Yaşlı adamı otobüsten itti! Nedeni ise...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 18.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

ABD’de yaşanan bu olay herkesi şoka uğrattı! Bir kadın yaşlı ve yürümekte zorlanan bir adamı tam inerken otobüsten dışarı itti. Kadının bu hareketi yapma sebebi ve yaşlı adamın son durumu ise gerçekten içler acısı...

Yaşlı adamı otobüsten itti! Nedeni ise...

74 yaşındaki Serge Fournier, Las Vegas'ta bir toplu taşıma otobüsüyle seyahat ederken, diğer yolculara küfürler yağdıran bir kadına tanıklık etti. Fournier, kadından insanlara daha iyi davranmasını istediğinde, yürütecini kullanarak otobüsü terk etmeye çalıştı. Ancak polis, kadının daha sonra yaşlı adamı iki eliyle zorla dışarı ittiğini ve bunun sonucunda aşağıdaki kaldırıma düştüğünü belirtti.

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Las Vegas Review Gazetesi tarafından anlatıldığı üzere, 74 yaşındaki adam beton kaldırımda kafasına çarptı ve trajik bir şekilde bir ay sonra 23 Nisan'da vefat etti.

Polis yetkilileri, Fournier’in gövde yaralanmaları sonucu öldüğünü ve ölümünün cinayet olduğuna karar verdi. Yaşlı adamı otobüsten dışarı iten 25 yaşındaki Cadesha Bishop, Geçtiğimiz Pazartesi günü, tutuklama emri çıkarıldıktan sonra Las Vegas Büyükşehir Polis (LVMPD) memurları tarafından tutuklandı.

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Bishop’un tutuklama raporuna göre, tanıklar; kadının olay yaşandıktan sonra yaşlı adama yardım etmeden, otobüsten uzaklaştığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Serge Fournier Cadesha Bishop

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