Esra Erol programında söyledikleri şaşkına çevirdi! Eski aşkına böyle seslendi: "Ben 5 yıldızlı huzurevi miyim, ne yapayım seni?"

Sevdiği adamla evlilik hayali kurduğunu belirten Kevser Hanım, tonlarca zeytinyağından olduğu için yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Anlatılanlar Esra Erol'da izleyicilerini şaşırtırken son programda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HEM GÖNLÜNÜ HEM DE ZEYTİNYAĞLARINI KAPTIRDI

Günay Tekincan ile ticaret niyetiyle tanıştığını belirten Kevser Hanım, zeytinyağlarını bidonlarla birlikte ona sattığını, fakat parasından olduğunu söyledi.

"Esra Hanım, Günay Tekincan biz ayrıldıktan sonra bana 'Oğluma tarlalarını, tapularını ver. Tekrar barışalım' dedi. Ya bu adam 80 yaşında! Ben 5 yıldızlı huzurevi miyim? Onu ne yapayım? Bu bulunmaz Hint kumaş mı? Zeytinleri geri versin." diyen Kevser Hanım, ünlü sunucunun detayları öğrenmek istemesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Benim 600 tane zeytinağacım var. Ben daha yeni ekmiştim ama. Bilirkişi getirttim, o '3 ton 4 ton zeytinyağı çıkar' dedi. Şimdi 220 liraymış kilosu. Eğer olsaydı o şekilde olacaktı. O köyde de en çok zeytini olan benim tarlam."

"ZEYTİNLERİMİ VE PARAMI YEDİLER!"

Günay Bey ile arasında yakınlaşma olduğun ifade eden Kevser Hanım, kanser hastalığıyla mücadele ettiği dönemde, o ve Serkan Vardı'nın zeytinlerini topladığını belirtti:

"Zeytinlerimi, paramı yediler. Kanser oldum. Ameliyatlı olduğum için oraya gidemedim."

İDDİALAR ÜZERİNE CANLI YAYINA BAĞLANDI!

İddialar üzerine Serkan Bey'in canlı yayına bağlanması Kevser Hanım'ı sinirlendirdi:

"Ya ben sana geçen yıl 'Zeytinlrimi topla' dedim mi? Günay'la bir olup toplayıp çaldınız. Bu daha sonra ortak oldu, kira sözleşmesi imzalattı bana. 1 yıllık diye gitmiş, 3 yıl basmış. Yahu zeytinlikler benim, her şey benim. Bir de işçi parası verecekmişim ben buna. Defol git. İkisi bir olmuşlar."

Serkan Bey, yaptığı açıklamada, "Günay Bey beni aradı. 'Serkan işçi bul, Kevser Hanım zeytinleri toplatmak istiyor.' dedi. Ben de işçi buldum, toplattım. Götürdüm, Günay Bey'e verdim." ifadelerini kullandı.

58 kilo kadar zeytinyağı çıktığını belirten Serkan Bey, yağları Günay Bey'e teslim ettiğini ve onun Kevser Hanım'la görüşüp parayı aldığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da programına başvuran Kevser Hanım, ticaret maksatlı tanıştığı Günay Bey ile sevgili olduklarını belirtmişti.

"Benim zeytinliğim var. 600 tane ağacım var Manisa, Saruhanlı'da. Toptan zeytinyağı satacaktım. Tiroid kanseri oldum. Hacettepe'ye tedavi olmaya gidecektim. Kardeşinin yanı sıra yeğenleri de 'Dayımız toptan alır.' dediler. 30 liradan sattığım zeytinyağını 20 liradan aldı. Aldıktan sonra bir de bu zeytinyağları onda kaldı." ifadeni kullanan Kevser Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti.

Kevser Hanım "Benim güzelliğime ve zeytinlerime göz koydun!" ifadelerini kullanarak çağrıda bulunmasının ardından gündem olmuştu.





