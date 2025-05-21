Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! İdam edildi, son sözleri gündem oldu!

Dallas'ın bir banliyösünde bir mağaza çalışanını yakarak gerçekleştirdiği vahşi soygunun tam 13 yıl sonra Salı gecesi idam edildi. 49 yaşındaki Matthew Lee Johnson, Huntsville eyalet hapishanesinde ölümcül enjeksiyon aldı.

20 Mayıs 2012'de 76 yaşındaki Nancy Harris'e yaptığı korkunç saldırıdan suçlu bulundu. Johnson, yaşlı bir kadını çakmakla yaktı. Ciddi yanıklar oluşan kadın birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

AİLESİNİN AFFETMESİNİ İSTEDİ

Son bir sözü olup olmadığı sorulduğunda , kurbanının aile üyelerine bakan Johnson, şunları söyledi: "Her birinize baktığımda, onu o günkü haliyle görebiliyorum. Lütfen affınızı istiyorum. Onu asla incitmek istemedim."

"Gözlerimi açtığımda ilk göreceğim kişinin o olmasını ve sonsuzluğu onunla geçirmeyi umuyorum." ifadelerini kullanan katil, pişmanlığını dile getirdi. "Yanlış seçimler yaptım, yanlış kararlar aldım ve şimdi sonuçlarına katlanıyorum" dedi.

Johnson'ın infazı, ABD'de Salı günü gerçekleşen ikinci infaz oldu. Benjamin Ritchie, 2000 yılında bir polis memurunu öldürdüğü için daha önce Indiana'da ölümcül enjeksiyonla idam edilmişti.