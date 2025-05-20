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Polis memurunu öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi

20 yıl önce bir polis memurunu öldüren 45 yaşındaki Benjamin Ritchie idam edildi. Mahkumun son akşam yemeğinde istediği yiyecekler gündem oldu.

Polis memurunu öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi

45 yaşındaki Benjamin Ritchie, 20 yıldan fazla bir süredir ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra İngiltere saatiyle sabah 6 civarında zehirli iğneyle idam edildi. Ritchie, Beech Grove Polis Memuru Bill Toney'nin bir kovalamaca sırasında vurulması nedeniyle hüküm giymişti.

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SON KEZ BU YEMEKLERİ YEDİ

İdam edilmeden önce ise "Ailemi, arkadaşlarımı ve aldığım tüm desteği seviyorum. Umarım hepsi huzur bulur." Son yemeği için Olive Garden restoranından tabak istedi. Tabakta Tavuk Parmigiana, Lasangna Classico ve Fettuccine Alfredo yer alıyor.

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Ritchie son günlerini arkadaşları ve ailesi tarafından ziyaret edilerek geçirdi. Eyalet yasasına göre, infazında avukatlar ve arkadaşları da dahil olmak üzere beş tanığa kadar izin veriliyor.

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Ritchie tutuklanıp suçlandığında henüz 20 yaşındaydı. O ve arkadaşları bir kovalamaca sırasında polis memuru Toney'e ateş açmadan önce Indianapolis yakınlarındaki Beech Grove'da bir minibüs çaldılar ve onu öldürdüler. Ayrıca 1998 yılındaki bir hırsızlık suçundan dolayı denetimli serbestlikteydi. Toney 31 yaşındaydı ve iki yıldır Beech Grove Polis Departmanında memur olarak çalışıyordu.

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idam cezası idam
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