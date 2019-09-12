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Yaşlı kadının çantasını çalarken kolunu kırdı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 12.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir hırsız, 79 yaşındaki bir kadının çantasını kolundan çekerken, kadının kolunu kırdı. O anları, yolda bulunan güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, İngiltere’nin Northampton şehrinde meydana geldi. Kapüşonu kapalı hırsız, yolda gördüğü 79 yaşındaki kadının çantasını çalarken görüntülendi. Çantasını vermemek için direnen kadın, hırsız tarafından yerde sürüklenirken, o sırada kolu kırıldı. Çantayı çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.

Northampton polisi, suçluyu bulabilmek için görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak halktan yardım istedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç hırsız kadın Kol

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