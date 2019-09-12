Yaşlı kadının çantasını çalarken kolunu kırdı!

Olay, İngiltere’nin Northampton şehrinde meydana geldi. Kapüşonu kapalı hırsız, yolda gördüğü 79 yaşındaki kadının çantasını çalarken görüntülendi. Çantasını vermemek için direnen kadın, hırsız tarafından yerde sürüklenirken, o sırada kolu kırıldı. Çantayı çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.
Northampton polisi, suçluyu bulabilmek için görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak halktan yardım istedi. (DHA)
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