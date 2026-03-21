Yaşlıları on binlerce sterlin dolandırıp parayı bakın neye harcadı!

Genç siber suçlu Connor Turner (21), iki yaşlı mağdurun banka hesaplarını ele geçirerek 71 bin sterlin çaldı ve parayı tatil, alışveriş ve lüks kıyafetlere harcadı. Liverpool Crown Court, Turner’i 33 suçlamadan dört yıl hapse mahkûm etti.

SUÇ PLANI VE HESAP ELE GEÇİRME

Turner, önce 69 yaşındaki Graham Benton’un mobil ve e-posta hesaplarını ele geçirdi. Ardından PayPal ve banka hesaplarını boşalttı, emeklilik parasını kendi hesabına yönlendirdi. Daha sonra 58 yaşındaki James Mackrell’in Manchester Credit Union hesabını da hedef aldı ve 6.237 sterlin çaldı.

ÇALINAN PARALARI BÖYLE HARCAMIŞ

Elde ettiği parayla Turner, tasarım kıyafetler aldı, online alışveriş yaptı, Jet2 ve Booking.com üzerinden tatiller planladı. Annesinin Malta’daki düğünü için 3.418 sterlin harcadı ve Akdeniz seyahati sırasında restoranlarda büyük harcama yaptı.

ÖNCEKİ SUÇ VE MAHKEME SÜRECİ

Turner, 15–17 yaşları arasında benzer dolandırıcılıklarla 66 bin sterlin çalmıştı. Genç suçlunun daha önceki cezası ertelenmişti; ancak kısa süre sonra tekrar suç işledi. Mahkeme, suçların tekrarı ve mağdurlara verdiği zarar nedeniyle Turner’i dört yıl hapse mahkûm etti.