Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım! Ramazan uyarısı alınca...

Babası Mehmet Ali Erbil'in bir süredir yoğun bakımda olması sebebiyle zor günler geçiren Yasmin Erbil, babasının sağlığının normal seyrine dönmesi sonrası sters atıyor.

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Erbil bikinili bir pozuyla 'yaza merhaba' dedi.

Şu sıralar sunuculuk yapan Erbil'in keyfi yerinde... Erbil'in bikinili paylaşımına anında beğeni yağdı. Mert Vidinli'nin Ramazan ayında olduğumuzu hatırlatmasının üzerine ise Erbil, “Aşkım malum hava 30 derece” yanıtını verdi.

Yasmin Erbil'in daha önce bu tarz fotoğrraflar paylaşması gündem olmuş ve babasıyla arasının bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Erbil'in anne ve babası daha sonra açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.



