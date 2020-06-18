Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım! 'Ben seni buldum'

57 yaşına giren Nergis Kumbasar'ın yaş gününü kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Nergis Kumbasar'ın gençliğine ait bir fotoğrafı paylaşan Yasmin Erbil, bu fotoğrafın altına “İlk fotoğrafta benim yaşlarımdasın…Hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün acaba?

Seni seviyorum bugünün ve her günün anlamı sensin ayrıca (arkadaşlarım hemen gülümseyecekler) ‘my mom said no’ Nergo böyledir. İyi ki annem iyi ki doğdun ve ben seni buldum” cümlelerini paylaştı.



